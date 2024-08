Educazione e cavallo. La passione diventa lavoro

I cavalli ed il Palio, un binomio che racconta la vita dei cittadini senesi e trasuda passione e tradizione. E proprio alla vigilia della Carriera dell’Assunta arriva la notizia che il progetto ’Educazione, cura e gestione del cavallo a terra’ diventa realtà, grazie all’accordo siglato tra il reparto Carabinieri Biodiversità di Siena e l’istituto Agrario Ricasoli.

La storia ha inizio con i primi contatti tra il Bettino Ricasoli e i Carabinieri Biodiversità nel 2023 e già si percepiva l’importanza di un accordo significativo ed innovativo, che va oltre l’ambito cittadino. Non è solo la città di Siena che vive attorno al cavallo, ma tutto il territorio della provincia e oltre, con significative ricadute sul comparto agricolo e zootecnico, ma anche sull’ambiente e la biodiversità.

Il progetto denominato ’Educazione, cura e gestione del cavallo a terra’ nasce con il proposito di raccogliere l’interesse verso il mondo dei cavalli e di renderlo tangibile per gli studenti, attraverso una formula di tirocinio pratico di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti, dopo un percorso di studi dedicato, hanno così la possibilità di testare le competenze acquisite in aula in stages formativi svolti presso il Centro di selezione equestre di Cornocchia, nel Comune di Radicondoli, gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena, struttura allevatoriale di eccellenza dove, tra le altre cose, viene svolta un importante attività di selezione e conservazione del cavallino di Monterufoli, specie equina autoctona a rischio di estinzione. I militari ed il personale civile del Reparto mettono a disposizione degli studenti la loro esperienza e professionalità, guidandoli in un percorso pratico teso a rafforzare la passione e l’interesse verso il cavallo.

L’accordo, firmato dal Comandante Alessio Brogi e dalla dirigente scolastica del Ricasoli, Nadia Riguccini, rappresenta un virtuoso esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla partecipazione attiva nelle attività di gestione degli animali, con l’ambizione di trasformare la ’passione per il cavallo’ in vera e propria ’professione’, visti i molteplici sbocchi occupazionali che offre il territorio senese. Infatti il progetto è realizzato dall’Agrario con la rete d’impresa “Final Furlong”, rappresentata a Siena da Massimiliano Ermini.