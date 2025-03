Edilizia pubblica. Pubblicato il bando per il cambio alloggio

Da lunedì scorso è possibile, per chi è assegnatario definitivo da oltre 5 anni dell’alloggio Erp (edilizia residenziale pubblica), presentare domanda per essere inserito in graduatoria per il cambio di appartamento. Possono partecipare al bando tutti coloro che sono in regola col pagamento del canone di locazione. Il documento è disponibile sul portale del Comune nelle pagine del servizio Politiche abitative. Gli alloggi assegnabili per tale misura corrispondono al 10 per cento degli appartamenti che l’ente gestore degli alloggi Erp renderà disponibili nel corso dell’anno. Il bando sarà gestito interamente per via telematica.