"Economia sociale, tesoro da 90 miliardi di euro"

Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse, cos’è l’economia sociale e quale ruolo può avere nella comunità?

"Il settore in Italia include cooperative, mutue, fondazioni e imprese sociali, associazioni senza scopo di lucro con 450mila organizzazioni, quasi 1,9 milioni di dipendenti, un valore aggiunto di circa 90 miliardi di euro e quasi 5 milioni di volontari. In Europa, l’economia sociale ha un peso significativo con quasi 3 milioni di organizzazioni e 13 milioni di dipendenti, essenziale per creare lavori di qualità, promuovere l’inclusione sociale e favorire la partecipazione. Queste organizzazioni sono fondamentali nei sistemi di welfare e nello sviluppo economico- sociale, evidenziando la necessità di concepire l’economia come strumento al servizio dello sviluppo sociale. L’economia sociale è diventata una priorità nell’agenda europea in risposta a crisi che hanno aumentato le disuguaglianze, guadagnando riconoscimento per la sua capacità di colmare le lacune di Stato e mercato con soluzioni innovative".

Quale è l’impegno di Euricse nel progetto IKIGAI Social Hub?

"Ikigai Social Hub rappresenta una magnifica opportunità per mettere a tema il ruolo del’economia sociale in Toscana in modo innovativo. Euricse contribuisce a sperimentare un modello di incubatore per l’imprenditorialità sociale giovanile, basato su temi di ricerca di rilevanza internazionale. Il progetto combina competenze di vari partner, utilizzando metodologie partecipative per sviluppare soluzioni basate sul talento e il desiderio di cambiamento dei giovani. Attraverso workshop e percorsi formativi, mira a identificare le migliori prospettive per l’imprenditorialità sociale. Euricse apporta al progetto la sua conoscenza e una rete europea da cui attingere idee e buone pratiche, credendo che Ikigai sia un investimento per consolidare l’economia sociale in Italia".

Quale sarà il tema del workshop di settembre che lei guiderà con altri esperti e mentori?

"Gli appuntamenti dell’11 e 12 settembre a Siena danno il via alla fase formativa di un progetto con un workshop gratuito per 60 giovani da tutta Italia. Durante i due giorni di laboratorio, i partecipanti, guidati da esperti, svilupperanno competenze per diventare imprenditori sociali e presentare le proprie idee progettuali. Il programma include small talk con esperti locali, rappresentanti dell’economia sociale e della Fondazione Mps, oltre a un aperitivo creativo e opportunità di networking. Da ottobre a dicembre, un mini percorso formativo, sia online che in presenza, approfondirà temi legati all’economia sociale, combinando conoscenze tecniche e nuove competenze con la sperimentazione di metodologie e strumenti per sviluppare soluzioni innovative per le imprese".