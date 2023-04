Ecco la voce dei dipendenti di Rocca Salimbeni

Qual era il clima all’interno della Banca?

"Era come una grande famiglia fino al 2000; poi non c’era più l’armonia di un tempo, i dirigenti volevano mettere i lavoratori l’uno contro l’altro".

Come venivano gestite le risorse?

"Per spiegarvi uso questa similitudine. Inizialmente era come entrare in una stanza piena di soldi che venivano distribuiti alle aziende del territorio senese; il giorno seguente il doppio dei soldi che venivano distribuiti nuovamente; improvvisamente sparirono tutti".

Cosa pensavano i dipendenti?

"In quel momento molti dipendenti avevano paura di perdere il lavoro e che l’azienda fallisse".

Perchè Babbo Monte?

"Questo soprannome veniva attribuito alla banca perché distribuiva soldi a chi ne aveva bisogno, un po’ come fa un padre; si prendeva cura dei propri dipendenti con benefit, agevolazioni per prestiti e mutui sulla prima casa".

Qual era l’immagine sociale dei dipendenti?

"Nel momento di massimo splendore di Mps i dipendenti godevano di un certo prestigio sociale e sentivano di avere un

futuro sicuro, ma tutto ciò è cambiato quando la Banca è entrata in crisi"