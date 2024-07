Ecco la squadra di Pii. Tanti giovani presenti

Li aveva annunciati ’La Nazione’. Il decreto numero 10 di ieri li ha ufficializzato i nomi della giunta. Il vice sindaco sarà Marco Speranza, ex presidente dell’Azienda Speciale Multiservizi e attuale vicepresidente di ‘Su Per Colle’. Il Vice di Pii è il più giovane della squadra, classe 1994. Sarà il punto di riferimento per deleghe di peso a partire dalla gestione del patrimonio, ma in capo a lui ci sono anche i lavori pubblici e il cantiere comunale, nonché la protezione civile e le partecipate. Il sindaco si occuperà invece di pianificazione strategica e governo del territorio, bilancio e politiche fiscali, oltre che di personale, polizia municipale, servizi al cittadino e Parco dell’Elsa. Monica Sottili (ex consigliera 5Stelle) avrà istruzione e scuola, politiche ambientali, pari opportunità e politiche di genere. Daniele Tozzi (classe 1993), noto per aver portato a Colle l’esperienza di Tedx, avrà una delega che già dal nome vuole mandare un messaggio molto chiaro: ‘Cultura – creatività e promozione artistica’, le altre deleghe saranno politiche sociali e abitative, diritto alla salute, innovazione e digitalizzazione e servizi informatici. Tozzi si candidò nel 2019 come capolista della lista Colle Civica, oggi è il ‘faro’ di Italia Viva a Colle. In giunta ci sarà anche Carlotta Lettieri, che si occuperà di promozione e sviluppo turistico, commercio, trasparenza e semplificazione, partecipazione e decentramento. Valerio Peruzzi, classe 1990, avrà la delega allo sport, politiche giovanili, associazionismo-volontariato ed eventi, attività produttive e sviluppo digitale. Al posto di Sottili, Lettieri e Peruzzi entreranno in consiglio Roberto Bilenchi, Vito Pavia e Margherita Russo. La presidenza del consiglio sarà votata alla prima assemblea.

Lodovico Andreucci