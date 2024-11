Ecco il "Cammino della Nona Casa" per sostenere una nuova casa protetta

Arriveranno oggi a Siena per poi ripartire martedì 12, i protagonisti del "Cammino della Nona Casa", un viaggio a piedi antiviolenza da Cuneo a Roma per sostenere l’apertura di una nuova casa protetta. L’iniziativa della Cooperativa Sociale Fiordaliso ONLUS di Cuneo per ristrutturare un luogo sicuro per donne e minori vittime di abusi e sensibilizzare sul fenomeno Un viaggio a piedi, lungo 900 km, da Cuneo a Roma. Quasi 50 giorni di cammino e attività per sensibilizzare sulle discriminazioni e sulla violenza di genere e raccogliere fondi per ristrutturare e adeguare una nuova casa protetta destinata a donne e minori vittime di violenza. Un percorso partecipato che partirà da Cuneo il prossimo 3 ottobre e si chiuderà nella capitale il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Ad effettuare tutte le tappe del cammino saranno Eva Garelli, operatrice antiviolenza della Cooperativa Fiordaliso, e Pietro Vertamy, photo editor, camminatore esperto e cofondatore del "Laboratorio errante di indagine visuale - Around the Walk", insieme a loro il cane Tumpi.

Massimo Biliorsi