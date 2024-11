Ecco i numeri dei posti liberi nei cimiteri

"La gestione delle turnazioni nei cimiteri comunali di Siena viene monitorata e regolata, garantendo così un’efficace organizzazione delle sepolture". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, ha risposto all’interrogazione del consigliere Pd, Alessandro Masi. "La attuale disponibilità di posti per inumazione nei vari cimiteri – ha proseguito l’assessore – è la seguente: il cimitero di Casciano alle Masse conta 3 posti per inumazione, con 15 aggiuntivi entro fine 2025, e un posto disponibile per resti mortali o ceneri con ulteriori 3 in scadenza. A Sant’Andrea a Montecchio sono presenti 21 posti per inumazione, mentre entro il 2025 ne saranno disponibili altri 36. Il cimitero di Monastero offre 16 posti per inumazione, con altre 41 sepolture in scadenza e 75 riservate alle suore. A Monteliscai sono presenti 4 posti liberi e 14 in scadenza. A Pieve a Bozzone vi sono 14 posti disponibili e 15 in scadenza, a Presciano dispone di 10 posti liberi e 16 in scadenza. A Santa Regina 20 posti liberi per inumazione e 14 in scadenza. Il cimitero di Terrensano conta 13 posti e 4 in scadenza per inumazione, con 6 posti per resti mortali o ceneri. Il cimitero delle Tolfe non ha attualmente posti liberi".

E ancora: "A Val di Pugna sono disponibili 8 posti per inumazione, mentre 16 sono in scadenza – ha continuato Bianchini –. Nel cimitero delle Valli risultano 8 posti in scadenza per inumazione. Il cimitero di Vico d’Arbia dispone di dieci posti liberi per inumazione e quindici in scadenza, con dodici posti per resti mortali o ceneri. All’Osservanza vi è un posto libero per inumazione e sei in scadenza. Volte Alte conta 9 posti liberi e 3 in scadenza per inumazione. A Vignano sono presenti 5 posti liberi e 3 in scadenza per inumazione. Infine, a Marciano 3 posti per inumazione e 7 in scadenza".