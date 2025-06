"Ecco come un bambino può salvare il nonno"

Al via nelle scuole comunali il progetto "Fast Heroes" per i bambini delle scuole primarie. Un progetto nazionale, in collaborazione con l’associazione A.L.I.Ce., presentato dall’assessore Lorenzo Lorè, e dal presidente della commissione scuola e cultura del consiglio comunale Maria Antonietta Campolo, insieme alla referente nazionale del progetto Mara Cocchetti. "Hanno aderito tre istituti – afferma l’assessore Lorè – l’istituto comprensivo Tozzi, l’Istituto Cecco Angiolieri e l’Istituto comprensivo Mattioli, con 306 bambini. Con questo progetto i bimbi imparano a chiamare il 112 se qualcosa nei loro nonni non va". Un progetto che la consigliera Maria Antonietta Campolo ha sostenuto dal primo momento: "I ragazzi verranno istruiti dai referenti nazionali del progetto, mediante dei cartoon, delle musiche e delle cose adatte alla loro fascia d’età. L’obiettivo è aiutarli a riconoscere l’accidente cerebro vascolare e chiamare il 112. Essendo medico non posso che essere stata sensibilizzata da questo argomento lo scopo è grande, il bambino che può salvare il nonno". Mara Cochetti: "Il progetto è gratuito, sia per le scuole che per i bambini, una volta completata l’iscrizione facciamo avere ai docenti gli eserciziari all’interno dei quali ci sono varie attività da svolgere in classe. Tramite il nostro sito vengono forniti materiali digitali da poter utilizzare in classe a conclusione, dunque dopo cinque settimane di durata, faremo avere all’insegnante un attestato di "Fast Heroes" che può essere consegnato a ciascun bambino".

Matteo Cappelli