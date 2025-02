E’ stato attivato lo sportello Dat

Aperto a Colle lo sportello informativo gratuito sulle disposizioni anticipate di trattamento. A fine 2024, nel Distretto socio-sanitario ‘Campolungo’ di Colle ha preso avvio l’ambulatorio Dat, uno sportello informativo gratuito sulle disposizioni anticipate di trattamento. È comunemente definito ‘testamento biologico’ o ‘biotestamento’, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta "disponente"), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (cioè di autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti. L’accesso è prenotabile tramite sms al 338 5309872 o tramite e-mail [email protected]