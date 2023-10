E’ stata rubata un’auto

Ladri di auto in azione a Poggibonsi. In pieno giorno è stata rubata una Volkswagen Fox nella zona dell’Accabì, il centro polivalente nelle immediate vicinanze del centro realizzato nell’ex ospedale cittadino. La proprietaria del mezzo ha denunciato il furto ai carabinieri della compagnia cittadina, che stanno indagando sull’episodio. Della macchina, al momento, nessuna traccia.