E Nibali gira lo spot tra le strade e le colline senesi

Mentre il territorio senese aspetta di vedere il grande spettacolo del Giro d’Italia, domani l’arrivo a Rapolano Terme con passaggio anche nel territorio di Asciano e Monteroni d’Arbia, in una tappa tra sterrati (12 chilometri) e salite che possono regalare sorprese, le strade di questa terra ricca di bellezza e paesaggi incantati sono state protagoniste anche di uno spot della Continental, la famosa azienda che produce pneumatici, che ha visto come testimonial Vincenzo Nibali, uno dei campioni più grandi del ciclismo italiano e tra i pochi nella storia di questo sport in grado di vincere le tre più grandi corse a tappe e quindi Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna.

Uno spot dedicato alla sicurezza e dove si vedono strade e paesaggi (comprese le famose e splendide colline verdi) che si stendono tra Pienza e Monticchiello. Il campionissimo Nibali lo si vede alla guida di un’automobile ma anche in bici, pedalando per quei tratti che tanti ciclisti percorrono ogni giorno, stranieri compresi (il cicloturismo è un fenomeno che appare in costante crescita nella nostra provincia), affascinati da tutto quello che c’è intorno. La capacità di penetrare tra il grande pubblico dello spot è sicuramente una bella notizia per tutto il territorio, sovente scelto da cinema e tv per le sue caratteristiche che hanno davvero pochi rivali.

Luca Stefanucci