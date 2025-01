È nato il ’Sit’ per cittadini e professionisti

È stato reso operativo a Piancastagnaio ed è finalmente on line il nuovo portale web (sistema territoriale informativo) che rappresenta una vera rivoluzione per la comunità. Si tratta di un sofisticato punto di riferimento per l’informazione geografica rivolto a tutti i cittadini di Piancastagnaio e agli operatori dell’amministrazione comunale.

La novità di questo sistema? E’ unico e fondamentale per rendere trasparente e più semplice l’accesso come detto alle informazioni da parte dei cittadini e dei liberi professionisti, soprattutto per la consultazione di quelle che sono le norme che riguardano la pianificazione territoriale e urbanistica. Per l’amministrazione il nuovo Sit rappresenta un notevole strumento e un motore per coordinare ed organizzare le proprie banche dati.

Con esso si potranno migliorare i processi decisionali e il controllo del territorio avendo una maggiore conoscenza delle dinamiche nella trasformazione socio economica di Piancastagnaio soprattutto per la digitalizzazione e informatizzazione di alcuni processi.

Il vantaggio principale che verrà dall’utilizzo del Sit è una netta riduzione del normale uso dei supporti cartacei con la conseguente risparmio dei costi dell’amministrazione comunale e dell’obsolescenza cartacea.

Giuseppe Serafini