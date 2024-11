E’ nata la nuova. Commissione Mensa

Costituita a Colle la nuova ‘Commissione Mensa’ per l’anno scolastico in corso. La compongono 8 insegnanti, altrettanti insegnanti e rappresentanti delle istituzioni e dellAzienda Speciale Multiservizi gestore del servizio di refezione scolastica. Gli otto insegnanti nominati sono LauraConti, Rita Fermo, Maria Rea, Tania Vallerani, Paola Bazzani, Rosa Vella, Lisa Porciani e Letizia Pedani. I genitori sono Linda Mugnaini, Lorenzo Sorrentino, Paola Persico, Vittoria Biagini, Chiara Taddei, Silvia Grella, Luisa Borgianni e Serena Bracali. Per l’amministrazione comunale sono presenti l’assessore all’istruzione Monica Sottili ed il responsabile dei servizi educativi Alberto Rabazzi. All’atto della sua prima seduta, la Commissione provvederà alla nomina del presidente tra i rappresentanti dei genitori.