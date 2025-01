E’ morto Faraoni, sport in lutto. La sindaca Cenni: "Grave perdita"

Lutto nel mondo dello sport. È scomparso a 70 anni Tiziano Faraoni (foto), figura di spicco dell’Unione polisportiva poggibonsese e della Federazione italiana Tiro con l’arco, di cui ricopriva la carica di presidente regionale. "Perdiamo un amico, un dirigente, un pilastro per le attività del sodalizio", afferma Simone Conti, presidente dell’Upp.

Faraoni lavorò allo sviluppo del team di arcieri avviando le persone con disabilità alla pratica agonistica in carrozzina fino alle Paralimpiadi 2012. L’inclusione prima di tutto, come testimoniato dal suo impegno per la Giornata Ginnico Ricreativa di Anffas Alta Valdelsa.

La sindaca Susanna Cenni ricorda Faraoni come "una persona bella, disponibile, garbata, che tanto ha fatto per lo sport, nella nostra città e non solo. Ho avuto modo di apprezzare la sua determinazione. Ha contribuito in maniera forte a promuovere lo sport come strumento di crescita. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità sportiva e per tutta la Polisportiva. Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari le più sentite condoglianze".