E’ morta Roberta Vanni moglie di Mario Toti. L’addio oggi alle 16.30

L’Oca e Siena tutta piangono la scomparsa di Roberta Vanni Toti, moglie di Mario, capitano plurivittiorioso del Drago. Una brutta malattia se l’è portata via ieri. Roberta l’ha sempre combattuta con voglia di vivere, tanto che fino all’ultimo non si è persa una corsa per incitare Caveau, il cavallo di suo figlio. Tanti amici la ricordano con affetto, come il mangino di Fontebranda, Antonio Cinotti. "L’abbraccio sincero e con il sorriso raggiante che ho ricevuto un paio di giorni dopo la vittoria del Palio accompagnato dalle parole ‘Grazie a tutti voi per avermi fatto rivedere l’Oca prima al bandierino, non ero così sicura di poterla rivedere’ me lo porterò dentro tutta la vita". I funerali oggi alle 16.30, nell’oratorio dell’Oca. Da La Nazione sentite condoglianze.