È il giorno del Mercat’Unto. Appuntamento a Villa a Sesta

Il Comune di Castelnuovo Berardenga dà il via agli eventi natalizi che si svolgeranno fino all’Epifania. Oggi a Villa a Sesta si terrà Mercat’Unto, promosso dall’associazione Dit’Unto, dalle 10 fino alle 20. Nella piazza e nelle vie del borgo saranno allestiti oltre trenta stand con prodotti artigianali ed enogastronomici. Nel pomeriggio, ai giardini pubblici, si svolgerà il laboratorio per grandi e piccini dedicato alla realizzazione di oggetti in legno guidati dalla professionalità di alcuni artigiani dell’associazione Fantulin.

Alle 16, nella piazzetta del paese, è prevista anche l’esibizione del coro Gospel Lucrezia’s One Voice choir con quaranta elementi diretti dal Maestro, Giorgio Ammirabile. Durante il mercato, inoltre, per gli amanti del Tè ci sarà la possibilità di degustare, nella sala del circolo di Villa a Sesta, miscele speciali abbinate a dolci realizzati dalle donne del borgo.