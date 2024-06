E Fabbri conquista il ’Memorial Gentili’ su Vankook

"Bella emozione, quando si vince", commenta a caldo Federico Fabbri che ieri ha conquistato il Memorial ’Gentili’ a Castiglion Fiorentino su Vankook. Una corsa caldissima, che lascia preludere un palio, quello che si corre oggi, altrettanto bollente. Agli ordini di Gennaro Milone sono andati ieri sera Fabbri appunto, per il Cassero c’era Salvatore Nieddu su Zio fester e Gabriele Puligheddu per Porta Romana su Blue Star, vincitore del palio di Fucecchio. Al via è scattato in testa Nieddu che ha condotto a lungo, controllando Puligheddu che era alle costole. Quando dall’interno ha visto che lo passava l’ha afferrato per il giubbetto buttandolo giù, così Fabbri è sfilato via. Oggi in pista anche il potente Tale e quale montato da Carboni (Porta Fiorentina) che corre in coppia con Dino Pes su Chiosa. Pusceddu corre con Mulas per Porta Romana, Adrian Topalli e Mattia Chiavassa per il Cassero.