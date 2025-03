E domani è la volta della Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna ha subito conquistato la maglia azzurra per la gioia dei suoi tanti tifosi che non vedono l’ora di applaudirlo, insieme a tanti altri campioni di primo piano, anche sulle nostre strade. A pochi giorni dalle Strade Bianche, il grande ciclismo è pronto a tornare nel senese. Lo farà con la Tirreno-Adriatico, la Corsa dei due Mari edizione numero 60, un prestigioso classico di inizio stagione ritenuto da molti anche l’ideale per prepararsi alle grandi classiche, Milano-Sanremo in primis.

Domani, in occasione della terza tappa Follonica-Colfiorito, i ciclisti attraverseranno anche il nostro territorio: passaggio previsto, dalle 11.12 alle 11.20, a Sant’Angelo Scalo per poi proseguire e toccare anche Sant’Angelo in Colle, Montalcino, San Quirico d’Orcia, La Foce, Chianciano Terme, Querce al Pino e Chiusi (intorno alle 13). In occasione del passaggio della corsa ci sarà la sospensione temporanea della circolazione. Il Comune di Chianciano Terme, dove le biciclette attraverseranno anche la centralissima piazza Italia, ha comunicato le modifiche alla viabilità attive dalle 9 alle 14 e i percorsi alternativi.

Il Comune di Chiusi ha avvisato che "nei tratti di SS. 146 interni ai centri abitati di Macciano, Querce al Pino e Chiusi, dalle ore 12.30 circa e fino al transito dell’automezzo ’Fine corsa’ avverrà la sospensione della circolazione". Inoltre, sempre a Chiusi, alla Scuola Primaria "Edmondo De Amicis", ci sarà l’uscita anticipata alle 12.

Luca Stefanucci