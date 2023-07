’Durante e Dopo di noi’ Progetti in cantiere

Oltre 60 volontari e circa 100 associati: sono i numeri dell’associazione ’Durante e Dopo di Noi’ che si occupa di ragazzi disabili e fragili, presieduta da Cristina Lorenzoni. L’altra sera si è svolta l’annuale cena che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani con le loro famiglie. Un momento conviviale che è servito anche per fare il punto sulle tantissime progettualità in campo. "Ricordiamo - ha detto l’assessora al sociale Maura Talozzi – l’incontro avvenuto giorni fa in Regione Toscana per la presentazione del progetto della nuova sede Molino Astrone, il bene confiscato alla mafia che il Comune ha messo a disposizione all’associazione ’Durante e Dopo Di Noi’, progetto in cui l’amministrazione e tutta la Valdichiana credono fortemente. Da sottolineare anche le sinergie con la Lenza Etrusca e l’associazione Dopo Lavoro Ferroviario che hanno portato a nuove occasioni per i ragazzi e ad un arricchimento di esperienze per le associazioni coinvolte".

L’associazione ha anche vinto un bando comunale che sostiene il progetto di un laboratorio di ceramica destinato ai ragazzi e bambini. "Questi ragazzi e queste ragazze - ha detto la vice sindaca Valentina Frullini - sono un valore aggiunto per la nostra comunità e l’associazione che li accoglie fa un lavoro enorme che va evidenziato. Il riconoscimento di Cristina Lorenzoni come cittadina benemerita non è altro che il segno della bontà dell’operato svolto da lei e da coloro che gravitano all’interno dell’associazione. Un ringraziamento particolare va a Don Antonio e a chi con il proprio sostegno permette loro di costruirsi un futuro migliore. Come amministrazione resteremo sempre vicini alle esigenze di crescita dell’associazione".

Massimo Montebove