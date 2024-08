Duke Ellington. L’omaggio di Ritratti in Jazz

Il grande Jazz ospite della rassegna ’Monteriggioni Estate’ 2024. Stasera, alle 21,15, ad Abbadia Isola al MaM: Museo archeologico di Monteriggioni, ’Ritratti in jazz’ propone un omaggio a Duke Ellington, con Romina Capitani voce, Giulio Stracciati chitarra, Giacomo Rossi al contrabbasso. Ellington è considerato uno dei massimi compositori del secolo scorso, oltre le etichette di genere, che ha influenzato fortemente generazioni di jazzisti: dalle orchestre bianche di Woody Herman e Charlie Barnet a Thelonious Monk e Charles Mingus, alle avanguardie più underground di Sun Ra e Archie Shepp. Molti i brani-tributo a Duke Ellington: Dave Brubeck gli dedicò nel 1954 The Duke, divenuto uno standard interpretato da numerosi altri artisti tra cui Miles Davis nell’album Miles Ahead e Louis Armstrong in duetto con Carmen McRae. Per info e prenotazioni: 0577 304834.

Fabrizio Calabrese