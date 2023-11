Due Ponti, la rotonda finalmente è aperta

Venerdì sera c’era anche l’assessore Massimo Bianchini, nel momento dell’asfaltatura finale e quindi dell’apertura della rotonda ai Due Ponti. Un passaggio atteso da tempo, dopo che i lavori si sono prolungati per svariate ragioni oltre le previsioni iniziali. Ora però è finalmente percorribile regolarmente quel tratto di strada che cambierà radicalmente l’innesto in viale Europa, soprattutto nella fase di uscita che rappresentava un serio pericolo.

La rotonda apre un nuovo capitolo nella strada principale di accesso da sud alla città, che soprattutto nelle ore di punte registra picchi elevatissimi di passaggi di mezzi.

Sull’altro versante prosegue invece l’intervento sulla rotonda di Fontebecci: dopo la realizzazione delle strisce, fondamentale, si attende ora l’avvio dei lavori per la messa in opera della bretella di collegamento con la strada fiume, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe snellire di non poco il traffico in quell’area, che presto avrà anche la pressione del nuovo insediamento commerciale di prossima apertura.

Nello scorso mandato amministrativo fu poi lanciato il progetto di un’importante rotonda in una zona nevralgica della città, alla sommità della strada di Pescaia, con una sistemazione della viabilità forse non semplicissima per chi arriva da via Cesare Battisti.

In attesa di novità su questo e altri fronti, da registrare finalmente la novità per viale Europa e la strada statale 73 Levante, dove si concentra una parte importante del traffico cittadino.