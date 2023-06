Due Ponti e San Miniato Opere in consegna

"Trasparenza e partecipazione: ecco i due princìpi di quella che sarà la mia azione amministrativa". Va dritto al punto Massimo Bianchini, assessore della Lega con deleghe a lavori pubblici, strade e nuove opere, patrimonio. Per lui le giornate iniziano la mattina presto nell’ufficio a Palazzo pubblico, dove studia progetti e dossier. "E ’ giusto che i cittadini sappiano cosa facciamo e come lo facciamo – spiega dopo il passaggio di consegne con il predecessore Andrea Corsi, compagno di partito –. Vengo da un’esperienza lavorativa al servizio della collettività, quindi ritengo fondamentale parlare con i destinatari di quelle che dovranno essere le buone scelte dell’amministrazione comunale. In altre parole, la mia stanza sarà sempre aperta a tutti".

Le idee sono chiare sulle priorità: "Per la rotatoria ai Due Ponti la consegna è prevista a metà settembre così come per la deviazione di via Berlinguer a San Miniato, che sarà funzionale ai lavori in piazza della Costituzione e alla riqualificazione dell’autorimessa – è l’annuncio –. Novità anche per il Santa Maria della Scala, dove la strada interna vedrà la fine degli interventi alla fine dell’anno, mentre a inizio 2024 ci sarà la consegna del deposito di opere d’arte e dei due ascensori che collegano la strada interna al corpo principale".

Bianchini intende poi "intervenire il più possibile sulle manutenzioni, perché le ritengo alla base del corretto vivere cittadino". Il riferimento è chiaro: "Con le strade in ordine e la pubblica illuminazione che fuinziona – si evidenzia – viene garantita la sicurezza".

Cristina Belvedere