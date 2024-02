Due ospiti internazionali al Santa Maria

Lo aveva annunciato non appena nominato presidente della Fondazione Santa Maria della Scala: avrebbe dato un respiro internazionale all’ex Spedale. E così, appena rientrato dal lungo viaggio tra Stati Uniti e Messico dove ha presentato il suo libro ’Atlas of Performing Culture’, Cristiano Leone si è subito messo al lavoro. E’ infatti di ieri il post sulla sua pagina social in cui annuncia: "Sono felice e orgoglioso di aver accolto alla Fondazione Santa Maria della Scala due illustri colleghi e amici: Caroline Campbell, direttrice della National Gallery of Ireland, e Stephan Wolohojian, curatore responsabile dei dipinti europei del Metropolitan Museum of Art di New York (tutti nella foto)".

Poi aggiunge: "Caroline e Stephan hanno avuto la grande delicatezza di venire appositamente per farmi l’in bocca al lupo per il mio lavoro di presidente del Santa Maria della Scala. Grazie ancora!".

Presente all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per gli Stranieri, guidata dal rettore Tomaso Montanari, Leone sta muovendo i primi passi da presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, partecipando agli eventi che caratterizzano la vita socio-culturale della città.

Il tutto in vista di quello che rappresenta un vero e proprio test: l’audizione di venerdì in commissione Cultura dove è stato invitato insieme al sindaco Nicoletta Fabio, per illustrare progetti e strategie di valorizzazione e rilancio del Complesso museale.

C.B.