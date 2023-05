Due assessori per Ferretti In arrivo Marras e Nardini "Sanità sotto attacco"

Da domani la campagna elettorale per il ballottaggio entrerà nel vivo per il centrosinistra. La conferma ufficiale è attesa per oggi, ma nel giro di un paio di giorni dovrebbero arrivare due assessori regionali: Leonardo Marras, responsabile delle attività produttive, incontrerà imprenditori e categorie, Alessandra Nardini, con deleghe a istruzione e formazione, dialogherà con le associazioni del terzo settore. "È il momento di parlare di cose concrete che interessano la vita di tutti i giorni, anche per questo stiamo dando spazio a una campagna tradizionale fatta di incontri con le persone e volantinaggi, più che di iniziative pubbliche", dice Anna Ferretti. Da lei arrivano anche parole critiche verso Nicoletta Fabio sul fronte sanità. "Prima di parlare di sanità – afferma Ferretti – la candidata della destra dovrebbe sapere che anche i senesi rischiano di dover ricorrere alle cliniche private pagando di tasca propria, perché la sanità pubblica sarà depotenziata dalle scelte del governo Meloni. Incombe un tipo di sanità sempre più selettiva, che non potrà altro che aumentare le disuguaglianze nel Paese, con il rischio che si possa curare solo chi potrà permetterselo". E ancora: "Scorrendo il programma della candidata a sindaco della destra senese – aggiunge Ferretti – non c’è traccia della difesa della sanità pubblica".

Prosegue peraltro anche il duello aperto del Pd con Fratelli d’Italia e in particolare con il deputato Francesco Michelotti, figlio di una evidente scelta strategica di alzare il livello dello scontro politico tra primo e secondo turno. Il segretario provinciale Andrea Valenti ha detto: "Rimproveriamo a Michelotti che non basta cambiare un candidato e provare a fare i nuovi se si è amministrato finora e si continua a farlo". Tra gli esempi, la Fondazione Musei Senesi, la raccolta rifiuti, il servizio 0-6 pubblico, il Biotecnopolo, il rapporto Siena-provincia.

O.P.