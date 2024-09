Duccio Marsili all’open day del Pattinaggio corsa

Una prova da campioni del mondo. È quella che si terrà venerdì 6 settembre dalle 17.30 alle 19.30 al pattinodromo dell’Acquacalda, a Siena. Il campione del mondo Duccio Marsili terrà un open day dedicato al Pattinaggio corsa della Polisportiva Mens Sana 1871. Un’occasione per far conoscere e provare a tutti uno sport che, nel tempo, si è affermato sempre più, anche grazie ai successi mondiali conquistati da Marsili, punta di diamante della Polisportiva Mens Sana 1871. L’open day sarà libero e completamente gratuito e sarà seguito da tutto lo staff della Mens Sana, pronto a far scoprire questa disciplina, diventata eccellenza senese.