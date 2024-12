Duccio Cottini candidato per guidare l'Oca di Fontebranda

Dopo il passo indietro del vittorioso Stefano Bernardini che aveva deciso di non proseguire il mandato – l’annuncio venne dato dal governatore di Fontebranda Claudio Laini in occasione del banchetto di metà ottobre –, l’Oca ha trovato la quadra. Ed il nome che viene portato dalla Sedia direttiva per raccogliere il testimone di Bernardini è quello dell’avvocato Duccio Cottini.

Il popolo di Fontebranda andrà al voto mercoledì 11, alle 21.30. Un nome, quello dei Cottini, che ha profonde radici contradaiole e ha scritto la storia dell’Oca prima con il nonno governatore vittorioso e poi con il padre Antonio che era stato capitano e in precedenza anche mangino. Duccio Cottini, 53 anni, nato in una famiglia di avvocati da due generazioni, ha imparato i segreti del mestiere proprio dal padre Antonio, occupandosi in particolare di diritto civile.

Tanti gli appuntamenti contradaioli e legati alla Festa la prossima settimana. È stata fissata infatti anche la prima riunione della Commissione per la revisione del Regolamento del Palio, nominata nell’ultimo consiglio comunale dopo che il Magistrato delle Contrade aveva indicato i suoi tre componenti. Che sono Davide Losi, Alberto Benocci e Massimo Bianchi. Ne fanno parte poi il sindaco Nicoletta Fabio, il segretario comunale Giulio Nardi e quattro consiglieri comunali: Marco Ballini, Francesco Mastromartino per la maggioranza, Gabriella Piccinni e Fabio Pacciani per la minoranza.

La riunione si svolgerà martedì 10 dicembre alle ore 18. Il giorno prima, stessa ora, il sindaco e i veterinari si ritroveranno in Comune con i capitani delle 17 Contrade.