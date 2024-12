Dsu Toscana cerca tutor dell’accoglienza per le residenze

L’Azienda regionale per il Diritto allo Studio della Toscana promuove con la cooperativa Must un progetto di tutoraggio finalizzato a migliorare l’accoglienza e il benessere degli studenti alloggiati nelle proprie residenze universitarie e all’organizzazione di attività ricreative e culturali. L’iniziativa è rivolta agli studenti che risiedono nelle case dello studente del DSU Toscana e posseggono ottime capacità relazionali, spirito di iniziativa, creatività nonché buona conoscenza dell’inglese. I giovani che verranno selezionati e coordinati dalla cooperativa Must dovranno accogliere i nuovi studenti, aiutandoli a integrarsi nella vita universitaria e in residenza, fornire informazioni sui servizi e le opportunità del DSU, promuovere lo sportello di ascolto psicologico, collaborare all’organizzazione di attività ricreative e culturali. Si tratta di una opportunità retribuita.