Droga nel bosco di Catignano. I carabinieri smantellano bivacco. L’area del Chianti già bonificata

Lo spaccio? Ormai avviene nei boschi. Più discreti, lontano da sguardi e controlli delle forze dell’ordine. Che tuttavia, dopo operazioni in Valdichiana e Valdelsa con arresti e sequestri di stupefacenti, hanno inserito fra le zone dove passare anche quelle isolate. Di più: i cittadini collaborano attivamente con le divise se vedono movimenti sospetti. Era accaduto così con il bosco di Lecceto, poi bonificato da Municipale e polizia. Dove erano stati trovati anche spacciatori. E’ accaduto nei giorni scorsi nel bosco in località Catignano, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Siamo già nel Chianti, un’area che va tutelata e protetta dall’ eventuale infiltrazione di gruppi organizzati per lo spaccio.

Prima del blitz dell’Arma erano stati segnalati possibili assuntori di stupefacenti proprio nel bosco di Catignano. Via ai controlli, felpati, in modo da non richiamare l’attenzione di chi si trovava nascosto nel verde. Poi i carabinieri della stazione di Vagliagli, unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Siena, sono intervenuti nel bosco. E hanno trovato uno scenario simile a quelli già visti a Lecceto e in altre zone della Valdichiana e della Valdelsa. Trovate tracce di un bivacco allestito, appunto, per diventare punto di smercio della droga. Nella macchia fitta c’erano vestiti ma anche sacchi a pelo per trascorrere la notte, carbonella per accendere il fuoco e riscaldarsi, magari cucinare gli alimenti di vario tipo trovati dai militari. Immancabili le batterie delle macchine utilizzate di solito per ricaricare i cellulari con cui vengono presi gli appuntamenti con i clienti. L’intera zona è stata bonificata dal personale del Comune, quanto al materiale è stato consegnato al locale centro di conferimento dei rifiuti. La battaglia continua.

La.Valde.