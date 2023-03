Droga Blitz in una casa di spaccio Carabinieri denunciano pusher

di Marco Brogi

Blitz dei carabinieri nella notte in un ‘self service’ della droga: un appartamento nel centro di Poggibonsi dove giovani e meno giovani si davano appuntamento per tirare di coca. Al momento dell’irruzione nell’abitazione c’erano tre persone: due consumatori e il loro pusher, che è stato denunciato. Si tratta di un cittadino straniero da tempo residente a Poggibonsi. Nel ‘bazar’ delle sostanze stupefacenti i militari della stazione di Poggibonsi hanno rinvenuto 45 grammi di hashish, già preparati in dosi e quindi pronti per l’uso, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 800 euro in banconote di vario taglio: l’incasso dello spaccio. Erano diversi giorni che i carabinieri della compagnia cittadina tenevano d’occhio quell’appartamento, insospettiti dallo strano viavai. Giovani che entravano e uscivano, soprattutto nelle ore notturne. Nella notte, con la quasi certezza di fare bingo, i militari della stazione di Poggibonsi hanno fatto irruzione nel self service della droga. All’interno c’era un terzetto, lo spacciatore e due suoi clienti, che stavano consumando crack. A quanto punto i carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione, rinvenendo nell’appartamento altra droga, strumenti per pesarla e un bel po’ di contante proveniente dalla vendita delle sostanze stupefacenti. Tutto materiale che è stato sequestrato. Lo straniero è stato denunciato alla denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il centro di Poggibonsi, dunque, e in particolare la zona della stazione ferroviaria, ancora una volta nel mirino delle forze dell’ordine, che negli ultimi mesi la stanno monitorando 24ore su 24. Poco prima di Natale, sempre a Poggibonsi, i militari della compagnia valdelsana avevano beccato un altro pusher. Durante una perquisizione, grazie anche ai fiuto infallibile di Tami, un cane del Nucleo carabinieri cinofili di Firenze, i militari avevano recuperato e sequestrato nell’abitazione dell’uomo, un40enne di origine straniera, ben 333 grammi di cocaina e 185 grammi di hashish, oltre all’occorrente per il la preparazione delle dosi e 4.000 euro in contanti: i proventi della vendita al dettaglio della droga. Il tipo era stato immediatamente arrestato e associato al carcere senese di Santo Spirito. In seguito ci sono state altre importanti operazioni antidroga sul nostro territorio. Il giro di vite dei carabinieri contro lo spaccio non si ferma.