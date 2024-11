Drammatico incidente. In cinque restano feriti

Gli aggiornamenti della mattina di ieri hanno fatto tirare un grande respiro di sollievo ai colligiani: non ci sono stati i morti che la voce pubblica aveva improvvidamente diffuso, nel drammatico incidente stradale avvenuto venerdì sera poco prima delle 21,30 sulla provinciale Colle – Casole d’Elsa, nei pressi della frazione colligiana Quartaia. Feriti, purtroppo, invece sì, ben 5 fra cui tre minorenni, tutti ricoverati al policlinico Le Scotte di Siena, ma, fortunatamente, nessuno in pericolo di vita. Si tratta dei componenti di un’intera famiglia, due genitori e i loro tre figli, che stavano viaggiando in direzione Colle a bordo della loro auto. La mamma e due dei figli sono arrivati in ospedale in codice 2, il padre e il terzo figlio in codice 1. Per cause che saranno accertate dai rilievi delle forze dell’ordine giunte sul posto in pochi minuti, la macchina della famiglia è improvvisamente sfuggita al controllo del conducente uscendo di strada: a Quartaia si sono precipitate le ambulanze di Misericordia e Pubblica Assistenza di Colle e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, insieme ad un’automedica dell’ospedale Campostaggia, ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento valdelsano ed alle pattuglie delle forze dell’ordine in servizio. Estratti dall’abitacolo, i cinque feriti hanno ricevuto le prime cure dei sanitari sul posto, prima di essere sistemati sulle ambulanze, partite a sirene spiegate per l’ospedale senese dove le equipe mediche erano già state allertate.