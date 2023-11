Drago, Gotti resta capitano e Sani priore

Terzo mandato da capitano per Jacopo Gotti. E’ quanto emerge dal lavoro della commissione che fisserà le elezioni, salvo novità, il 9 e il 10 dicembre. Ma sarà anche il secondo mandato per il priore Luigi Sani confermando la linea di continuità indicata dai contradaioli di Camporegio che del resto annoverano la vittoria di Tittia su Zio Frac nel Palio della ripartenza, 2 luglio 2022. Non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti per quanto riguarda i dirigenti della Contrada, salvo l’uscita di uno dei pro vicari e anche del presidente di società.

Gotti, che è stato mangino di Toti e di Miraldi da lui definiti "navi-scuola importanti", era stato eletto per la prima volta nel gennaio 2020. Il suo motto da subito? "Mai pensare di essere arrivati, nella vita come nel Palio c’è sempre da imparare". E l’ha fatto bene e rapidamente visto che dopo la rielezione nel gennaio 2022, senza aver mai corso per via dello stop legato al Covid, ha subito conquistato il Palio.

Luigi Sani, sempre nel 2022, aveva raccolto il testimone lasciato da Claudio Rossi che aveva gestito da rettore del Magistrato il difficile periodo della pandemia facendo propri il senso di responsabilità e la dedizione quali insegnamenti del predecessore. Ha poi dimostrato spessore e personalità nel guidare Camporegio nella ripartenza e durante i festeggiamenti per il Palio vinto.

La.Valde.