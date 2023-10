doppio incidente

Strade viscide per la pioggia e incidenti a raffica. Ieri in Valdelsa ne sono avvenuti due in pochi minuti. Nel primo, un fuori strada sulla 68 da Poggibonsi a Colle, è rimasta leggermente ferita una donna di 47 anni. Lievi conseguenze anche per uno degli occupanti delle tre auto coinvolte in un spettacolare tamponamento alla Zambra. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.