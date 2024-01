Dopo la condanna il senese Diele torna in un film

E’ tornato sullo schermo domenica sera Domenico Diele (foto), attore senese rimasto coinvolto nel 2017 in un incidente dove investì e uccise una donna. Diela fa infatti parte del cast del film tv ’La luce nella masseria’ diretto da Tiziana Aristarco e Riccardo Donna e prodotto da Luca Barbareschi, trasmesso su RaiUno. E’ stato proprio Barbareschi, nel parlare della nuova produzione Rai, a ringraziare in particolare Diele: "E’ un attore straordinario, un uomo che ha sofferto ed è rinato. E sono felice di avergli dato questa occasione perché è un grande artista. Insegnate ai vostri figli a perdonare, da grandi perdoneranno, crederanno nella fiducia negli altri e il mondo sarà fatto di amore e non di conflitti".

L’incidente avvenne a Montecorvino Pugliano (Salerno), nel 2017: una donna di 48 anni stava viaggiando sullo scooter, quando la vettura guidata da Diele la travolse e uccise. I test dimostrarono che Diele era alla guida sotto l’effetto di stupefacenti e che la patente gli era stata ritirata sei mesi prima, perché l’attore era risultato positivo alle droghe durante un controllo. Nel 2020 Diele venne condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione, nel 2022 venne affidato ai servizi sociali. Per questo ora ha potuto tornare a lavorare.