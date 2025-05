Priori, unanimità per il Mangia. Il Premio andrà a Duccio Marsili. Medaglia per Luca Verdone

Priori tutti d’accordo al termine di una riunione al Magistrato delle Contrade conclusa lunedì dopo mezzanotte. Il nome che viene presentato per l’assegnazione del Premio Mangia 2025 è quello di Duccio Marsili, il campione mondiale di pattinaggio corsa che è del Valdimontone. Per la medaglia di civica riconoscenza il profilo è quello di Luca Verdone, selvaiolo. "Siamo soddisfatti del percorso di condivisione. Tutti i priori hanno convenuto all’unanimità su tale scelta riconoscendo una figura importante, quella del pattinatore, che è sostenuto dalla Polisportiva Mens Sana che tiene particolarmente a questo giovane che ha cresciuto e allenato. Tante le vittorie per Marsili", sottolinea il rettore del Magistrato Benedetta Mocenni. "Per quanto riguarda Luca Verdone – prosegue – è una persona molto conosciuta per la famiglia ma anche per le molte opere realizzate, fra le ultime il documentario sul padre Mario. E’ stato anche menzione speciale ai Nastri d’argento 2025 per i migliori documentari italiani. Sicuramente un grande profilo, un selvaiolo appassionato che vive a Roma ma, appena può, corre a Siena. Sempre presente nei nostri momenti importanti, in questo parlo un pizzico da selvaiola". Non è ancora stata fissata la data del Concistoro del Mangia. Dove dovrebbe essere portata la proposta di un’altra medaglia, direttamente dal cardinale Augusto Paolo Lojudice su indicazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Siena per Marina Bossini, storica capo sala delle Scotte, tartuchina, che è un esempio di dedizione agli altri senza stare sotto i riflettori ma facendo tanto.

La prossima riunione del Magistrato sarà il 26 maggio per l’estrazione a sorte dei palchi di luglio e per tirare la riga sul lavoro della commissione regolamento del Palio prima del possibile stop per la pausa legata alle Carriere.

Laura Valdesi