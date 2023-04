Donzelli suona la carica per Fabio "Con lei continueremo a vincere"

"La candidatura a sindaco di Nicoletta Fabio? Rappresenta il percorso giusto per portare avanti il cambiamento a Siena". Parola del parlamentare di FdI, Giovanni Donzelli, che ieri nella sede del partito alla Lizza ha suonato la carica in vista delle prossime amministrative. Affiancato dal collega Francesco Michelotti, dal commissario comunale Enrico Tucci e dalla stessa Fabio, Donzelli ha parlato chiaro: "Ho insistito con Nicoletta per la sua discesa in campo. Lei non è in cerca di poltrone, ma alla fine si è messa a disposizione per il bene della città. La coalizione di centrodestra era compatta prima e lo è ora con alcuni innesti civici", ha proseguito Donzelli. E su Montomoli: "Aveva altre appartenenze, per lui proritarie, rispetto al servizio della città. Questo avrebbe creato un problema perché chi si candida deve rispondere solo all’elettorato. Ha fatto bene a dirlo prima e con chiarezza". Quindi la ’frecciata’ all’ex sindaco Luigi De Mossi, che sostiene Massimo Castagnini: "Chi si era candidato con il centrodestra e ora sta con pezzi del centrosinistra, ha fatto la sua scelta". Ma ce n’è anche per la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: "Il Pd parla di fascismo e immigrazione. Per noi sono prioritari i temi dell’economia. FdI vuole dare risposte concrete ai cittadini". Sulla stessa lunghezza d’onda il parlamentare Francesco Michelotti: "Abbiamo una lista di 32 candidati pancia a terra sul territorio. Noi dimostriamo di stare sui temi, la nostra priorità è l’economia, stiamo sempre dalla parte di chi lavora. Siamo un partito che rifugge gli slogan. Siena deve essere salvata riprendendo il percorso di cambiamento già iniziato". E se Tucci si è detto "certo della vittoria elettorale", la candidata sindaco Fabio ha spiegato: "FdI è la prima lista politica che si presenta per sostenermi. Il centrodestra unito può fare molto per liberare definitivamente Siena dalle pastoie del clientilismo e dalla pratica dell’inciucio. Ci ho messo tanto a sciogliere la riserva, la mia sarà una politica dei piccoli passi, della quotidianità. Per Siena sogno qualcosa di grande, non mi basteranno i prossimi cinque anni di amministrazione: sono pronta quindi a governare la città per dieci anni. Con il vostro sostegno".

Cristina Belvedere