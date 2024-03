Donne vittime di violenza. Una raccolta benefica del Lions San Gimignano

Fondi da destinare alle attività in sostegno delle donne vittime di violenze. Una cospicua somma che va in favore dell’Associazione Donne Insieme Valdelsa - Centro Antiviolenza. Una boccata di ossigeno per una realtà fatta di volontariato e tanto impegno. L’occasione per la raccolta benefica è stato un evento conviviale organizzato dal Lions Club San Gimignano Via Francigena presso la tenuta di Megognano, alle porte di Poggibonsi. "La serata – spiegano gli organizzatori in una nota - ha avuto un importante successo grazie al contributo di tutti i partecipanti ed ospite principale dell’appuntamento è stato l’artista Riccardo Casamonti che, con il suo spettacolo "Le prime luci dell’alba", ha dato il suo fondamentale aiuto alla riuscita dell’evento". Ricordiamo che nella sala eventi della tenuta di Megogano, il mondo del teatro è andato in aiuto di quello del volontariato grazie alla rappresentazione del racconto di veglia di Sergio Berti e Riccardo Casamonti che lo ha interpretato e diretto. Musiche originali di Lapo Consortini. Costume Maria Luisa Beilowa, post produzione Paolo Lazzerini, graphic designer Elisabetta Messini, organizzazione Alessandro Bartalesi, aiuto regia Maria Luisa Beilowa e Sergio Berti. Con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle. Donne Insieme Valdelsa è una Onlus senza scopo di lucro che aderisce a Tosca (Coordinamento toscano Centri Antiviolenza) e Di.re (Donne in rete contro la violenza). È sostenuta dal lavoro volontario delle socie e l’Associazione è aperta a tutte le donne senza distinzione di età, di orientamento sessuale o religioso, stato sociale o provenienza geografica. "Si tatta – illustrano - di uno spazio di incontro, di riflessione e di iniziativa culturale e politica dove ogni giorno ci impegniamo per contrastare la violenza di genere in ogni sua forma, per la valorizzazione e la trasmissione della cultura, dei saperi e della storia delle donne". Nella foto, da sinistra, Riccardo Casamonti, Riccardo Del Mastro, presidente del Lions Club San Gimignano Via Francigena, l’avvocato Francesca Rossi dell’Associazione Donne Insieme Valdelsa e Flaminia Migone della Tenuta di Megognano.

Fabrizio Calabrese