Donne guerriere Di Marco-Nanni a Vagliagli

Il Chianti Festival fa tappa a Vagliagli con ‘Donne Guerriere’, lo spettacolo con Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, in scena domani alle 21.30 nella piazza centrale del paese. Le due protagoniste coinvolgeranno il pubblico in un racconto intimo, ironico e appassionato dove le parole e le musiche dal vivo di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori si uniranno per rendere omaggio alle combattenti del nostro tempo. Il Chianti Festival proseguirà poi fino al 30 luglio tra Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti, con un ricco programma di serate sotto le stelle organizzate in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che condivide la direzione artistica con Lo Stanzone delle Apparizioni.