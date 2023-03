Donne al potere La leadership femminile esiste

’Leadership femminile. Esiste davvero?’ è il titolo del volume, scritto da Chiara Galgani e Vittoria Santoro, edito da Franco Angeli, da oggi in libreria. Raccoglie le conversazioni con dieci donne di potere, dialoghi con diversi denominatori comuni. "Tutte le donne intervistate - dicono le autrici - contestano una leadership di genere. Esiste il leader e basta, anche se le donne hanno dei requisiti innati, delle soft skills, come empatia, ascolto, capacità di creare team uniti, che danno al comando un tocco in più. In particolare la loro attenzione ai temi della sostenibilità, le imprese gestite con uno sguardo sul futuro e sul mondo da lasciare ai figli, meno danneggiato dagli effetti delle decisioni prese".

La lista delle dieci donne protagoniste del libro comprende Pina Amarelli, Presidente di Amarelli e di Banca Regionale di Sviluppo; Patrizia Grieco, Presidente Banca Mps e Assonime; Albiera Antinori, Presidente Marchesi Antinori; Elena Goitini, Ceo Bnl Bnp Paribas e Responsabile Bnp Paribas in Italia; Mara Panajia, Presidente e Ad di Henkel Italia; Silvia Candiani, Country General Manager Microsoft Italia; Cristina Scocchia, Ad di Illy Caffè; Antonella Mansi, Presidente del Centro Moda Italiana e UniCredit Leasing; Daniela Fatarella, Direttrice Generale Save the Children Italia e Sara Riffeser Monti, Presidente SpeeD e Componente del cda Monrif Spa. "In realtà - spiegano Valeria Santoro e Chiara Galgani - ci sono ancora poche donne nei ruoli esecutivi dei grandi gruppi. Nonostante la legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, ideata da Lella Golfo, che ha curato la prefazione del nostro libro".