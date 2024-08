’Donna sopra le righe’, contro la paura e le ansie della malattia

La scrittura come terapia del dolore. Questo è l’obiettivo del concorso letterario ’Donna sopra le righe’ che taglia il traguardo delle sedici edizioni, un’idea vincente promossa dall’attiva associazione chiancianese ’IoSempreDonna’ la cui presidente è Pinuccia Musumeci, una persona da sempre molto sensibile al tema della prevenzione e attenta al sociale. Un concorso il cui presidente emerito era e resta il grande scrittore Andrea Camilleri, e che è rivolto a chi ha vissuto, direttamente o indirettamente, l’esperienza del tumore al seno. Perché la scrittura può essere uno strumento a proprio favore, utile a cancellare ansie e paure, qualcosa di coraggioso, il cui approccio, magari, non è facile, ma che può trasformarsi in una liberazione.

"Il cancro si introduce nella vita della donna colpendo la parte simbolo della femminilità, della maternità, dell’essere donna, interrompendo la narrazione della stessa: con la scrittura diamo spazio alle emozioni congelate", sottolinea l’associazione. La premiazione del concorso è in programma sabato 14 settembre alle 16 alla Sala Fellini delle Terme di Chianciano. Pinuccia Musumeci ci dice che sono arrivati più di 90 iscritti da tutta Italia, un numero significativo, gli scritti vincitori saranno letti dagli attori Cristina Pellegrino, Giulia Valli, Lorenzo Degl’Innocenti, Francesca Pimpinelli. Regia dell’evento di Maria Luisa Bigai, Stefano Giannotti accompagnerà al pianoforte la recitazione.

Un concorso ormai storico e che fa parlare e questo è importante perché, come sottolinea Pinuccia Musumeci, "significa attirare l’attenzione su una malattia che fa paura ma che non si può ignorare. Prima ce ne accorgiamo e più facilmente si alza la soglia della sopravvivenza". Domenica 15 settembre, inoltre, torna l’appuntamento con gli "Incontri sulla salute" con un convegno sul tumore al seno che si svolgerà al Grand Hotel Excelsior di Chianciano.

Luca Stefanucci