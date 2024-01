"Dondoli di San Gimignano: premiata con i Tre Coni nella Guida Gelaterie d'Italia di Gambero Rosso"

L’ottava edizione della Guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion e presentata al Sigep di Rimini, ha asegnato i Tre Coni a cinque attività gelatiere della Toscana, tra le quali c’è anche ’Dondoli’ di San Gimignano. In Toscana ci sono 550 gelaterie inserite nella prestigiosa guida, dove ogni locale ha un voto da uno a tre coni. Nella regione soltanto cinque gelaterie hanno ottenuto il massimo riconoscimento: si tratta della Gelateria della Passera a Firenze, di Chiccheria a Grosseto, di De’ Coltelli a Pisa e, come detto, di Dondoli a San Gimignano.

Nata nel 1992 e situata nella centralissima piazza della Cisterna, la Gelateria Dondoli è conosciuta in tutto il mondo e frequentata da numerosi personaggi pubblici. È citata tra le più importanti guide mondiali ed è visitata continuamente da televisioni nazionali e internazionali. Grazie alla sua esperienza e alla voglia di sperimentare, il Maestro Gelatiere Sergio Dondoli (foto) ha creato gusti originali e insoliti. Ora ha aperto una sede anche a Parigi.