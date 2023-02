Donazioni di coppia per San Valentino E i volontari omaggiano con cioccolatini

Donazioni di sangue di coppia: così il Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese celebra San Valentino, festa degli innamorati. Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio le coppie di donatori potranno recarsi all’ospedale per effettuare insieme la donazione: si tratta di un’iniziativa organizzata insieme ad Anpas, Avis e Fratres, oltre che insieme al Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade. Per prenotare la donazione di coppia, basta chiamare lo 0577 585076 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13): a tutte le coppie, oltre alla consueta colazione, verrà consegnata una confezione di cioccolatini offerta dalle associazioni di donatori di sangue. "Devo ringraziare i nostri volontari che ci aiutano a realizzare eventi specifici per incentivare le donazioni – commenta Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale -. Poi Siena e il territorio rispondono sempre positivamente alle chiamate: nel 2022 il nostro centro è tra i pochi in Toscana ad aver avuto un incremento delle donazioni in controtendenza rispetto alle altre realtà trasfusionali regionali".