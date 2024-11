Siena, donazione di sangue collettiva con priori, capitani e fantini

Siena, 30 novembre 2024 - Sta ormai diventando una piacevole consuetudine. È la donazione di sangue collettiva da parte di priori, capitani, mangini e fantini organizzata, come oramai da tradizione, dal Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade per festeggiare la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre) e il santo patrono dalla città di Siena, Sant’Ansano (1 dicembre).

Il Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha aperto le sue porte alla nuova dimostrazione di generosità e solidarietà da parte del mondo del Palio. “Non possiamo far altro che ringraziare di questa costante e ripetuta dimostrazione di solidarietà – ha commentato la direttrice sanitaria dell’Aou Senese, Maria De Marco, presente all’iniziativa -. La partecipazione a questi eventi è per noi motivo di orgoglio, oltre che stimolo per profondere ulteriormente il nostro impegno in questo settore insieme ai cittadini e alle associazioni di volontariato”.

"Sono felice che ancora una volta i fantini abbiano risposto al nostro appello e che siano tornati a donare il sangue – ha aggiunto Paolo Rossi, presidente Gruppo Donatori Sangue Contrade –. Il sodalizio che lega le Contrade all’ospedale ha radici profonde. La presenza di così tanti rappresentanti delle 17 consorelle è molto importante, perché dimostra, ancora una volta, che le Contrade sono e saranno sempre al fianco dell’Aou Senese”.