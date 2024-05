Donazione di sangue. Dodici nuovi volontari

A scuola di ‘Donazione del Sangue’. E subito dopo, ecco ben dodici nuovi giovani donatori che vanno ad allargare la famiglia del gruppo Donatori Fratres di Poggibonsi. Una dozzina di nuovi volontari, studentesse e studenti, che hanno deciso di far parte di questo mondo dopo la lezione/conferenza che si è svolta nell’Auditorium del locale Istituto d’Istruzione Superiore ‘Roncalli’. In cattedra, la Dottoressa Antonella Bertelli, medico e consulente Fratres, che con dovizia di particolari ha parlato di donazione del sangue e dintorni. In scaletta, infatti, non solo informazioni su questo grande gesto di altruismo, ma anche una bella lezione di educazione sanitaria su stili di vita, sugli abusi di droga e alcool, sulle malattie sessualmente trasmissibili, sulla pratica di tatuaggi e piercing e molto altro. Due intensi set con alcune classi quinte del noto Istituto poggibonsese. In tutto circa 150 studenti. "Ringrazio – afferma Giovanni Forconi, presidente Fratres Poggibonsi - la dirigenza scolastica del Roncalli nella persona della preside Monica Martinucci e il corpo insegnanti per la preziosa disponibilità ad aderire, ospitare e organizzare questa iniziativa che avvicina il mondo della donazione del sangue e del plasma a quello della Scuola. Grande bacino di futuri donatori, com’è stato ampiamente dimostrato". "L’ottimo risultato – sottolinea Forconi – è stato possibile soprattutto grazie alla generosità dei giovani che hanno deciso di intraprendere questo percorso, mentre un grazie va anche alla massiccia campagna di promozione a cura del nostro Consiglio".

Fabrizio Calabrese