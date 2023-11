Donazione di sangue Banca Mps prima azienda ad aderire al protocollo

Banca Mps è la prima grande azienda del territorio che aderisce al protocollo sulle donazioni di sangue dell’Aou Senese, insieme alle associazioni di volontariato senese ANPAS, AVIS, Fratres, CRI e Gruppo Donatori Sangue delle Contrade. La firma del protocollo è avvenuta a Rocca Salimbeni, alla presenza di Roberto Coita, chief human capital officer, e Fiorella Ferri, chief safety officer, per Banca MPS, del professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese e dei referenti delle associazioni territoriali.

Obiettivo del protocollo è sensibilizzare i dipendenti che risiedono nei comuni limitrofi a Siena sull’importanza della donazione del sangue, con iniziative di informazione ad hoc e percorsi dedicati attraverso un filo diretto con il Centro emotrasfusionale delle Scotte, in modo da agevolare chi vuole diventare donatore e compiere un gesto di altruismo, dedicando anche attenzione alla propria salute.

"Ringraziamo l’Azienda Ospedaliera Universitaria e le associazioni di volontariato per averci coinvolto in questa importante iniziativa – ha dichiarato Roberto Coita di Banca MPS – con cui la nostra banca conferma la vicinanza alla comunità, in particolare a quella senese a cui è rivolto questo protocollo".

"Ringrazio Banca MPS per aver dimostrato grande sensibilità sul tema – commenta il dg Antonio Barretta -. L’attenzione alla donazione di sangue da parte di un grande gruppo bancario e la firma del protocollo ci motivano a continuare sulla strada delle collaborazioni e intese istituzionali".

Donare il sangue è un gesto semplice. Per chi non ha mai donato il primo passo è prendere un appuntamento per effettuare una prima visita di idoneità al Centro Emotrasfusionale delle Scotte. Ogni cittadino lo può fare autonomamente, ma può anche rivolgersi alle associazioni di volontariato ANPAS, AVIS, CRI, Fratres e Gruppo Donatori di sangue delle Contrade.