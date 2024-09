Donazione alla Lilt dell’oreficeria Bianciardi

Siena, 21 settembre 2024 – Il Premio speciale alla migliore coppia di alfieri del 2 luglio in memoria del contradaiolo di Vallerozzi prematuramente scomparso Leonardo Fronzaroli è stato proposto e offerto dalla Contrada della Lupa e realizzato dall’oreficeria di Renzo Bianciardi e Cosetta Francini.

A vincerlo, come noto, sono stati gli alfieri della Lupa per cui il premio resterà, per così dire, in casa. Ma non finisce qui. Perchè, come annunciato al momento della presentazione del riconoscimento, il compenso dei realizzatori sarà devoluto a favore della Lilt sezione di Siena, in particolare a favore del «Percorso Leonardo», area pediatrica nata per volere della famiglia di Leonardo Fronzaroli lo scorso settembre.

E proprio oggi alle 11.30 alla Lilt sarà presente il priore della Lupa Carlo Piperno per la consegna formale della donazione, derivante dal premio per la miglior coppia di alfieri, da parte di Renzo e Cosetta che lo hanno realizzato.