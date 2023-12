Don Vittorio Giglio racconta l’accoglienza : "In questa comunità c’è posto per tutti"

Don Vittorio Giglio e le tante realtà parrocchiali del territorio fanno rete per accogliere persone in difficoltà, creando occasioni di incontro e reciproco sostegno. Della sua esperienza a servizio della comunità e degli ultimi, don Giglio parla su Tv 2000 in una puntata della ’Casa sulla Roccia’, in concomitanza con la campagna di comunicazione della Cei: la sua è "una casa grande dove c’è posto per tutti". Nella Montagnola senese si trova il comune di Sovicille, una parte del territorio in cui opera don Vittorio, vicario episcopale dell’arcidiocesi di Siena: le sue parrocchie fanno rete per animare la vita cristiana, per supportare i più fragili e accoglierne di nuovi. "Un parroco è chiamato ad essere padre, fratello, amico, anche madre in certi momenti, e in tanti altri figlio della comunità - spiega don Vittorio – e in questo modo cerco sempre di essere vicino ai miei parrocchiani, perché è così che voglio esercitare il mio ministero". Don Vittorio, parroco da 34 anni, è un sacerdote ’pellegrino’ perché è muovendosi che riesce a mantenere la sua presenza in diverse zone: "Attualmente sono in cinque parrocchie che fino a tre decenni fa erano almeno nove con altrettanti sacerdoti".