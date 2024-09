Domenica ’stammi bene’. Passeggiata in città e Cittadella della salute

Una giornata da dedicare al benessere, alla prevenzione e allo stare insieme, passeggiando per le vie del centro: ’Stammi bene’ è il titolo dell’iniziativa del Rotary Club Siena. Nasce con l’obiettivo di promuovere la camminata come strumento di prevenzione e come buona abitudine. L’appuntamento è per domenica prossima, con partenza alle 10 da Piazza del Campo e una camminata di circa 5 chilometri attraverso la città, per arrivare in piazza Provenzano, dove è allestita la Cittadella della salute; qui medici e operatori sanitari saranno a disposizione per consulenze specialistiche.