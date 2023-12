Domenica arriva. Babbo Natale. Presepe Vivente

Tanti eventi in arrivo nel weekend, e non solo, a Sarteano. Domenica alle ore 17 "Arriva Babbo Natale" con la consegna di regalini per i bambini a cura del Comitato Genitori Sarteano. Alle ore 22.30 l’accensione della "Pira di Carlino e Alberto" in Piazza XXIV Giugno con la partecipazione del "Gruppo Vocale Consonanti" a cura della Parrocchia di Sarteano, Giostra del Saracino e Proloco Sarteano. Alle ore 23.30, Veglia di Natale e Santa Messa presso la Chiesa si San Francesco. Nel pomeriggio anche l’inaugurazione presso gli spazi espositivi di ciascuna delle cinque contrade di Sarteano dei "Presepi delle Contrade". Martedì 26 dicembre alle ore 17 si svolgerà il "Presepe vivente - Il Presepio di Greccio"