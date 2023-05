Domenica 21 maggio da Pienza a Montalcino

Novità nel programma dell’associazione ‘Bellavista Escursioni’ di Poggibonsi. Conto alla rovescia e iscrizioni aperte per l’appuntamento di domenica 21 maggio. Il calendario prevede un’escursione in linea, non ad anello, da Pienza a Montalcino passando da San Quirico D’Orcia o viceversa, di circa 20 chilometri. Per eliminare i necessari spostamenti con le auto è stato deciso di utilizzare il pullman al seguito del gruppo. L’escursione è riservata ai tesserati dell’associazione. I non tesserati potranno partecipare attivando l’assicurazione giornaliera al costo di 5 euro. Fabrizio Calabrese