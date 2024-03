Domani stop alla circolazione e divieti di sosta

Domani transiterà anche a Siena la tappa della Tirreno-Adriatico, con ripercussioni soprattutto sulla sosta e per il transito, da mezz’ora prima del passaggio dei ciclisti fino loro transito. In vigore divieto di sosta dalle 8 alle 12 e di divieto di transito dalle 10.30 alle 12: Cassia Nord (tra Uopini e la strada di Castellina in Chianti); rotatoria di Fontebecci; via Fiorentina (fino a viale Sclavo); viale Sclavo; sottopasso Ferrovie; viale Mazzini; via Beccafumi; via Peruzzi; via Aretina; Sr 73 Levante (fino a strada del Ruffolo); strada del Ruffolo; strada delle Ropole; via Principale; via di Sant’Isidoro; porzione del ponte sul fiume Arbia. Novità anche per le via Vallerozzi e della Stufasecca.